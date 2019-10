В Бразилии мужчина попытался вывести тараканов и случайно взорвал двор

Сезар Шмитц в своем интервью рассказал журналистам, что его жена жаловалась на вредителей в их саду.

"Она боится их и просит меня раз и навсегда уничтожить их гнездо под землей", - сказал он.

В попытке убить тараканов, он налил бензин в яму, которая, по его мнению, ведет к гнезду, и начал бросать в нее спички.

Dude went to the Yosemite Sam school of how to deal with critters. pic.twitter.com/40ElxsFPem