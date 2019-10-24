В Бразилии мужчина попытался вывести тараканов и случайно взорвал двор

На юге Бразилии мужчина, по просьбе жены, придумал новый способ вывести тараканов на своем заднем дворе. Однако, последствия превзошли ожидания хазяев. Об этом передает Insider.

Сезар Шмитц в своем интервью рассказал журналистам, что его жена жаловалась на вредителей в их саду.

"Она боится их и просит меня раз и навсегда уничтожить их гнездо под землей", - сказал он.

В попытке убить тараканов, он налил бензин в яму, которая, по его мнению, ведет к гнезду, и начал бросать в нее спички.

Dude went to the Yosemite Sam school of how to deal with critters. pic.twitter.com/40ElxsFPem — Klara Sjöberg (@klara_sjo) 20 жовтня 2019 р.

В течение некоторого времени ничего не происходило, однако после того, как Шмитц забросил спички третий раз, его газон взорвался. Отмечается, что никто не пострадал, однако избавиться от тараканов это не помогло.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Германии грабители случайно взорвали банк. Грабители хотели подорвать банкомат, однако не расчитали мощность заряда.

Кроме того в Киеве 23 октября случайно взорвалась граната в руках ветерана АТО Виктора Дегтяреава по кличке "Сэнсэй", также погиб охранник офисного здания Михаил Никитин.