Президент Бразилии поссорился с Макроном из-за его жены

Президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в грубости после того, как он посмеялся над внешним видом жены президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BBC Україна.

Один из сторонников Болсонару высмеял 66-летнюю Брижит Макрон, выложив в своем фейсбуке две фотографии: одну - жены Макрона, другую - жены Болсонару Мишель. К публикации он добавил комментарий: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?".

Официальный аккаунт президента Болсонару ответил: "Не обижай его, друг, ха-ха".

Сам Эммануэль Макрон назвал эти комментарии грубейшими и оскорбительными.

"Он сказал очень пренебрежительные слова в адрес моей жены. Я с большим уважением отношусь к народу Бразилии, и надеюсь, что у этой страны вскоре будет президент, готовый выполнять свои обязанности", - сказал Макрон во время пресс-конференции во французском Биаррице.

Пресс-служба Болсонару отказалась комментировали этот инцидент.

Этот обмен репликами стал продолжением конфликта между двумя президентами, который начался с дипломатических споров из-за пожаров в Амазонии.

На саммите "Большой семерки" Макрон раскритиковал бразильскую власть за то, что та якобы не делает ничего, чтобы побороть лесные пожары, бушующие в Амазонии.

Макрон предлагал созвать экстренную встречу для того, чтобы обсудить лесные пожары, и как развитые страны могли бы помочь Бразилии.

"Наш дом пылает. Тропический лес Амазонии - легкие всего мира, которые выделяют 20% кислорода на Земле, - горит. Это международный кризис. Члены "Большой семерки", давайте обсудим это чрезвычайное положение в течение двух дней!", - написал Макрон в своем фейсбуке накануне саммита.

В ответ Бразилия заявила, что Франция никак не может избавиться колониального мышления.

Отмечается, что президент Болсонару известный своими оскорбительными заявлениями в адрес женщин, темнокожих и других меньшинств.

Наибольший резонанс вызвали его слова, сказанные в сентябре 2014 года во время дебатов с сенатором Марией ду Розариу.

"Я бы тебя изнасиловал, ты этого заслуживаешь", - сказал ей Болсонару.

В апреле 2017 скандал вызвала другое заявление политика: "У меня пятеро детей. Четыре сына, но на пятом ребенке я ослаб, и появилась дочь".



Как сообщали Украинские Новости, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не примет помощь стран "Большой семерки" для борьбы с масштабными пожарами, которые бушуют в лесах Амазонки.



Ранее пожар в лесах Амазонки показали из космоса.