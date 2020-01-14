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14 января 2020, вторник, 17:25 162
Общество 2020-01-14T18:30:03+02:00
Українські Новини
МАУ не будет выплачивать компенсацию семьям погибших из своего фонда

МАУ не будет выплачивать компенсацию семьям погибших из своего фонда

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Boeing-737, Иран, Компенсация, МАУ
МАУ. Фото: flickr
МАУ. Фото: flickr

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила, что все пассажиры и экипаж самолета, сбитого в Иране 8 января, были застрахованы, сама авиакомпания не будет выплачивать компенсацию из собственного денежного фонда.

Об этом сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне в интервью изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"И пассажиры, и экипаж – все застрахованы. Это нормы пассажирских перевозок", - сказал он.

Дыхне не назвал страховую компанию, с которой сотрудничает МАУ, но уточнил что ее главный офис находится в Великобритании. При этом он отметил, что МАУ не будет выплачивать компенсацию семьям погибших из фонда своих средств.

В целом, как подтвердил Дыхне, родственникам 11 погибших украинцев должно выплатить 200 тыс. гривен правительство, а также определенную сумму страховая компания и иранская сторона.

Он подчеркнул, что пока не будет установлен юридический факт катастрофы, причины и пока не будет закрыто уголовное дело, никакие экономические действия происходить не будут.

Как сообщали Українськi Новини,11 января Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

Напомним, после авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране произошли столкновения между силовиками и протестующими.

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