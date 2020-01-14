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14 января 2020, вторник, 15:32 16
Общество 2020-01-14T15:34:11+02:00
Українські Новини
В 2020 году цены на жилье в Киеве вырастут на 12%

В 2020 году цены на жилье в Киеве вырастут на 12%

Таня Войтюк
Квартиры, Недвижимость, Новостройки, Киев, Интергал-буд
Многоэтажные дома. Фото: pixabay
Многоэтажные дома. Фото: pixabay

В то время как в 2019 году по сравнению с 2018 годом средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 12,1%, или на 2 971 гривну до 27 558 гривен/кв. м, строительная компания "Интергал Буд" (Киев) прогнозирует рост цен на жилье в Киеве на 12% в 2020 году.

Об этом Українським Новинам сообщила коммерческий директор компании Анна Лаевская.

"В этом году ожидаем рост (цен) около 10-12% в долларовом эквиваленте. Если не будет экономических или политических потрясений, то нет никаких причин сдерживания или снижения цен", - сказала она.

Лаевская отметила, что за прошлый год цены на первичном рынке недвижимости в долларовом эквиваленте выросли на более чем 15%.

По ее словам, на динамику цен влияет удорожание себестоимости строительства, оттек рабочей силы за границу.

Как сообщали Українськi Новини, квартиры в столичных новостройках за год подорожали на 12,1%, а в декабре по сравнению с ноябрем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 1,5% до 10 380 квартир.

Собственное жилье есть только у 16% молодых украинцев.

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