В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов

Сегодня, 14 января, на первое после новогодних каникул заседание Верховной Рады пришел депутат Верховной Рады Роман Иванисов, который с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, затем был помилован указом Кучмы и ранее вышел из фракции "Слуга народа".

Как сообщали Українськi Новини, депутат от фракции "Слуга Народа" Роман Иванисов изнасиловал с друзьями женщину в 1995 году. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Верховной Рады Романа Иванисова (Слуга народа) за изнасилование несовершеннолетней. Однако позже Генпрокуратура опровергла информацию о подтверждении погашенной судимости депутата Рады Иванисова ("Слуга народа"). Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.

При єтом Иванисов не получал высшего образования, как было указано в его биографиях.