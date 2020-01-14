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14 января 2020, вторник, 11:35 303
Верховная Рада и партии 2020-01-14T12:30:03+02:00
Українські Новини
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов

В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов

Ольга Фандорина
Роман Иванисов, Верховная Рада
Иванисов в Раде. Фото: Страна
Иванисов в Раде. Фото: Страна

Сегодня, 14 января, на первое после новогодних каникул заседание Верховной Рады пришел депутат Верховной Рады Роман Иванисов, который с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, затем был помилован указом Кучмы и ранее вышел из фракции "Слуга народа".

Как сообщали Українськi Новини, депутат от фракции "Слуга Народа" Роман Иванисов изнасиловал с друзьями женщину в 1995 году. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Верховной Рады Романа Иванисова (Слуга народа) за изнасилование несовершеннолетней. Однако позже Генпрокуратура опровергла информацию о подтверждении погашенной судимости депутата Рады Иванисова ("Слуга народа").  Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.

При єтом Иванисов не получал высшего образования, как было указано в его биографиях. 

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