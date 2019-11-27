"Слуга народа" Иванисов не заканчивал университеты, которые указывал в биографии

Депутат "Слуги народа" Роман Иванисов, который с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, не получал высшего образования, как было указано в его биографиях. Об этом сообщает "Четвертая власть".

Издание получило ответ от двух университетов в Запорожской области, которые в своих различных официальных биографиях указал Роман Иванисов.

Перед тем, как стать кандидатом в народные депутаты, Роман Иванисов был депутатом Ровенского областного совета 6-го созыва (2010-2015 годы).

В его биографии на сайте облсовета указано, что в 1995 году он поступил в Запорожский государственный университет на факультет управления, отделение "Правоведение".



В 2000 году окончил с отличием полный курс упомянутого университета, после чего мне присвоена квалификация "Юрист - специалист", - сказано в ней.

В судебном приговоре Пологовского районного суда указано, что преступление Роман Иванисов с тремя друзьями совершили в сентябре 1995 года. В то время депутат работал официантом в Бердянском баре и не являлся студентом.

В его автобиографии было указано, что он окончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, факультет управления, отделение "Правоведение", квалификация "Юрист - специалист" (диплом с отличием). О Запорожском университете ни слова.

Эта же информация о депутате указана на официальном сайте "Слуги народа" и на сайте депутата на округе.









Когда появилась информация о судимости Романа Иванисов, были отправлены запросы в Запорожский национальный университет и Бердянского университета менеджмента и бизнеса.

Запорожский национальный университет ответил: "Иванисов Роман Валерьевич среди студентов, которые учились в Запорожском национальном университете не значится".



Бердянский университет менеджмента и бизнеса также сообщил, что диплом о высшем образовании здесь Роман Иванисов не получал.





Журналист издания обращался к помощнице Романа Иванисов с просьбой предоставить копию или выходные данные диплома о высшем образовании. Но информации от нее не получили - она ​​прекратила отвечать на сообщения и звонки.

Поэтому пока не ясно, есть ли у Романа Иванисов любой диплом о высшем образовании.



Как сообщали Українські Новини, Депутат Иванисов отсидел за изнасилование девушки, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает. Кроме того, депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование.



Тем временем, "Слуга народа" исключает Иванисова из фракции.