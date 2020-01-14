У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов

Сьогодні, 14 січня, на перше після новорічних канікул засідання Верховної Ради прийшов депутат Верховної Ради Роман Іванісов, що з 3 дружками зґвалтував в машині дівчину, потім був помилуваний указом Кучми і раніше вийшов з фракції "Слуга народу".

Як повідомляли Українські Новини, депутат від фракції "Слуга Народу" Роман Іванісов зґвалтував з друзями жінку в 1995 році. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Верховної Ради Романа Іванісова (Слуга народу) за зґвалтування неповнолітньої. Проте пізніше Генпрокуратура спростувала інформацію про підтвердження погашеної судимості депутата Ради Іванісова ("Слуга народу"). Зеленський у свою чергу заявив, що бажає розібратися в скандалі про судимості народного депутата "Слуги народу" Романа Іванісова і його причетності до згвалтування.

При цьому Іванісов не отримував вищої освіти, як було зазначено в його біографіях.