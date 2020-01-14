Російські хакери атакували сайт "Кварталу 95" і зламали сайт Burismа

Сайт Burismа, що фігурує в скандалі про телефонну розмову президентів України і США, був зламаний російськими хакерами. Також фішингової атаки зазнав сайт студії "Квартал 95". Про це повідомляє The New York Times з посиланням компанію, відповідальну за кібербезпеку у силіконовій долині.

Так, за даними компанії, спроби злому української газової компанії Burisma, в раді директорів якої працював Хантер Байден, почалися на початку листопада. В цей час в США тривав скандал, пов'язаний з телефонною розмовою президентів США і України про Джо і Хантера Байденів, який призвів до початку процесу імпічменту Трампа.

"Атаки були успішними", - сказав Орен Фальковіц, співзасновник "Зони 1", який раніше служив в Агентстві національної безпеки.

Однак на даний момент невідомо, що знайшли і шукали хакери. Але експерти кажуть, що час і масштаби атак дозволяють припустити, що росіяни могли шукати потенційно компрометуючий матеріал про Байденів - інформацію, яку Трамп хотів отримати від України.

Російські хакери з підрозділу військової розвідки, і приватні дослідники під псевдонімом "Незвичайний ведмідь" використовували так звані фішингові листи, які призначені для крадіжки імен користувачів і паролів. Вони створили підроблені веб-сайти, що імітують сторінки входу на сайти дочірніх компаній Burisma, і відправляли співробітникам Burisma електронні листи, які повинні були виглядати так, як ніби вони прийшли з компанії.

Крім того, серед мішеней російських хакерів була студія "Кварталl 95", заснована Зеленським. Фишинговая атака на "Квартал 95", як припускають, була спрямована на те, щоб знайти електронну переписку керівника компанії Івана Баканова, якого Зеленський згодом призначив головою Служби безпеки України.

Як повідомляли Українські Новини, трійка хакерів вкрала у "Укрпошти" 200 тисяч гривень під виглядом тестування програми.

Раніше компанія Burisma, що потрапила в скандал Трампа і Зеленського, похвалилася новою свердловиною з доходом $30 тис. на добу. А у ГПУ заявили, що справу проти Burisma відновлено НАБУ більше року тому.