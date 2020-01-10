Тройка хакеров украла у "Укрпочты" 200 тысяч гривен под видом тестирования программы

Служба безопасности Украины раз облачила трохи хакеров, которые под видом тестирования програмного обеспечения украли у запорожского филиала АО "Укрпочта" около 200 тысяч гривен. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Группировка тройки хакеров из Одесской и Днепропетровской областей сумела обмануть систему, найдя уязвимость в системах электронных переводов указанных учреждений. "По заданию главного офиса" хакеры получали от госслужащих данные для доступа к компьютерам и счетам.

Похищенные таким образом средства преступники переводили на подставных лиц, а затем просто присваивали. Так, оперативники украинской спецслужбы установили причастность подозреваемых к краже почти 200 тыс. грн. запорожского филиала АО "Укрпочта"

Другие факты противоправной деятельности группировки устанавливает следствие. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и флеш-накопители информации, подтверждающей проведение незаконных операций", — отмечают в СБУ.

Как сообщали Українські Новини, российская служба ФСБ атаковала десятки стран Ближнего Востока благодаря взлому систем иранских коллег.

Также хакеры пытались взломать сайт ЦИК и заблокировать доступ пользователям к информации о выборах.