Из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza перекрыто движение: образовались пробки

Из-за прорыва трубы в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza в районе станции метро "Лыбидская" образовались пробки.

Так, дорога частично перекрыта на улице Большая Васильковская, Антоновича, Лыбидской площади и бульваре Дружбы народов.

Кроме того, в этом районе образовались пробки на улице Николая Гринченко и Академика Филатова. Также пробки наблюдаются в районе Демиевской площади.

Пробки в Киеве. Карта: google/maps

Как сообщали Українські Новини, в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, а также посетители ТЦ Ocean Plaza, всего 9 человек.

Тем временем, появились фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт.

По состоянию на 07:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работу торгового центра временно приостановлено.Произошло повреждение магистрального трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ 5, на этом месте на дороге около Ocean Plaza. Повреждение привело к утечке теплоносителя, температура была значительная. Пострадало девять человек, с ожогами, но, по информации, тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь