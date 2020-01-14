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14 січня 2020, вівторок, 08:01 104
Події 2020-01-14T08:09:29+02:00
Українські Новини
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ

Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ

Анна Рудык
Ocean Plaza, Затоплення, прорив труб, Прорив теплотраси
Прорив труби біля ТРЦ. Фото: ГУ Держнс в Києві/Facebook
Прорив труби біля ТРЦ. Фото: ГУ Держнс в Києві/Facebook

У столичному торговому центрі Ocean Plaza, в якому через потоп ввечері 13 січня евакуювали людей, вранці 14 січня підтоплень не спостерігається. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що станом на 7 ранку, вода зійшла самопливом.

таном на 07:00 14 січня підтоплень немає, вода зійшла самопливом, роботу торгового центру тимчасово призупинено", – йдеться в повідомленні.

Також на даний момент на місці НП аварійно-комунальні служби проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Теплопостачання в районі аварії подається по обвідних гілках тепломережі.

"Сталося пошкодження магістрального трубопроводу теплопостачання від ТЕЦ 5, на цьому місці на дорозі близько Ocean Plaza. Пошкодження призвело до витоку теплоносія, температура була значна. Постраждало дев'ять осіб, з опіками, але, за нашою інформацією, тяжких випадків немає. Зараз постраждалим надається допомога", – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Як повідомляли Українські Новини, з'явилися фото і відео наслідків прориву теплотраси у Києві: затоплений ТЦ, постраждалі люди і провалився асфальт.

Також в результаті аварії постраждали пасажири маршрутки, а також відвідувачі ТЦ, всього 9 осіб.

А за даними рятувальників, в результаті прориву труби гаряча вода потрапила також у магазин Ашан і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza відвідувачів евакуювали.

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