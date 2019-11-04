В Киеве возле метро "Театральная" произошел "потоп"

Сегодня, 4 ноября, в центре Киева произошло частичное затопление на улице Пушкинской. Об этом на своей страницев в Facebook сообщил пользователь Игорь Иванов, опубликовав соответствующее видео.

Так, вода начала затапливать улицу Пушкинскую в результате проведения ремонтных работ.

Отмечается, что вода по неизвестной причине стекает не в канализационный люк, а в сторону станции метро "Театральная".

Официальных комментариев от КП "Киевводоканал" пока нет.

На улице Пушкинской в конце октября был обустроен наземный переход, который требовали установить активисты. А ремонт на улице Пушкинской начали проводить еще в конце августа.

Как сообщали Українські Новини, 2 октября в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, из-за чего на перекрестке обвалилась часть асфальта, образовалась яма, а проезжую часть залило кипятком.

Ранее в Киеве неожиданно забил "фонтан" высотой в 5-этажный дом.

Также в Киеве горячей водой заливало детскую площадку, а автомобиль проваливался под землю.