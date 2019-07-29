Видео дня: Мощный ливень в Киеве затопил метро, по городу плавали на надувном единороге

В понедельник, 29 июля, в Киеве прошел мощный ливень, местами с грозой и градом. Некоторые станции местро оказались подтопленными. А для передвижения по затопленным улицам кевляне использовали надувную лодку с головой единорога.

Так, пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила о подтоплении станции метро Дорогожичи.

"Аварийно-спасательные службы приступили к ликвидации последствий грозы в Киеве. Спасатели сейчас работают на территории станции метро Дорогожичи, где произошло подтопление из-за масштабных осадков", - говорится в сообщении.

Также пользователи соцсетей сообщают, что подтопления произошло и у станции метро Сырец.

Другие жители столицы делятся в соцсетях фотографиями и видео, на которых видно, что во многих районах города произошли подтопления дорог.

В КГГА сообщили, что спасатели получают сообщения о поваленные стихией деревьях и оперативно выезжают на места.

В частности, кммунальная корпорация "Киевавтодор" задействовала более 70 единиц спецтехники и 42 бригады по ручной уборке для ликвидации последствий непогоды в Киеве в понедельник.

Как отмечают в коммунальной корпорации, в связи с залповыми ливнями и резким переполнения выводных сливосточных магистралей и подземных русел рек, в первую очередь реки Лыбидь, имели место подтопления проезжей части на ул. Богдана Гаврилишина (вблизи пр. Победы), ул. Елены Телиги, ул. Кирилловской (возле стадиона "Спартак") и др.

Отмечается, что, учитывая предупреждения синоптиков, до начала осадков дорожники со спецтехникой выехали на самые проблемные участки города.

Напомним, согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник дожди и грозы ожидались только на Закарпатье.