Хмельницкий покупает ТРЦ Ocean Plaza в Киеве

Антимонопольный комитет разрешил бизнесмену Василию Хмельницкому приобрести более 25% акций компании Ocean Plaza Project (Кипр) через компанию UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited (Кипр) .

Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українськi Новини.

АМКУ разрешил UPD Holdings Limited приобрести более 25% акций Ocean Plaza Project.

Изначально ТРЦ Ocean Plaza был совместным проектом компаний "КАН Девелопмент" и UDP.

В июле 2012 года они передали функции централизованного управления проектом компании "ТПС Недвижимость" (Россия).

В феврале ТРЦ Ocean Plaza перешел под управление компании "Киев Молл Менеджмент" (КММ).

ТРЦ Ocean Plaza является одним из самых больших торгово-развлекательных центров в Украине.

Его общая площадь составляет 160 тыс. кв. м.

UPD Holdings специализируется на управлении корпоративными правами.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре дочь российского олигарха Аркадия Ротенберга Лилия вышла из состава конечных бенефициаров компании "Инвестиционный союз "Лыбидь", которая владеет ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

Также Лилия Ротенберг вышла из состава конечных бенефициаров компании "Авангард-Виларти", которая значится конечным бенефициарным собственником "ИС "Лыбидь".

Конечными собственниками "ИС "Лыбидь" в госреестре также указаны кипрская компания Ocean Plaza Project и Джейпракаш Валлабх.

В ноябре 2018 года ТРЦ заблокировали радикалы, требовавшие закрытия центра из-за собственников-россиян.