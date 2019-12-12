Хмельницкий покупает ТРЦ Ocean Plaza в Киеве

Антимонопольный комитет разрешил бизнесмену Василию Хмельницкому приобрести более 25% акций компании Ocean Plaza Project (Кипр) через компанию UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited (Кипр) . Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українськi Новини. АМКУ разрешил UPD Holdings Limited приобрести более 25% акций Ocean Plaza Project. Изначально ТРЦ Ocean Plaza был совместным проектом компаний "КАН Девелопмент" и UDP. В июле 2012 года они передали функции централизованного управления проектом компании "ТПС Недвижимость" (Россия). В феврале ТРЦ Ocean Plaza перешел под управление компании "Киев Молл Менеджмент" (КММ). ТРЦ Ocean Plaza является одним из самых больших торгово-развлекательных центров в Украине. Его общая площадь составляет 160 тыс. кв. м. UPD Holdings специализируется на управлении корпоративными правами. Как сообщали Українськi Новини, в октябре дочь российского олигарха Аркадия Ротенберга Лилия вышла из состава конечных бенефициаров компании "Инвестиционный союз "Лыбидь", которая владеет ТРЦ Ocean Plaza в Киеве. Также Лилия Ротенберг вышла из состава конечных бенефициаров компании "Авангард-Виларти", которая значится конечным бенефициарным собственником "ИС "Лыбидь". Конечными собственниками "ИС "Лыбидь" в госреестре также указаны кипрская компания Ocean Plaza Project и Джейпракаш Валлабх. В ноябре 2018 года ТРЦ заблокировали радикалы, требовавшие закрытия центра из-за собственников-россиян.