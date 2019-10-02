Образовалась яма и обвалился асфальт: в Киеве прорвало трубу с горячей водой

Сегодня, 2 октября, в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, из-за чего на перекрестке обвалилась часть асфальта, образовалась яма, а проезжую часть залило кипятком. Об этом сообщает Информатор.\r\nТак, сообщается, что происшествие случилось днем, на место инцидента сразу прибыли представители "Киевтеплоэнерго", а сам поток горячей воды удалось перекрыть в течение 20 минут. \r\n\r\nКак сообщили коммунальщики, прорвало трубу тепловой сети диаметром 800 миллиметров. Они добавили, что в начале июня ее проверяли и провели необходимые профилактические работы однако теплосеть в этом месте все равно не выдержала, ведь трубы находились в неудовлетворительном техническом состоянии. Представители "Киевтеплоэнерго" добавили, что в 80% коммуницкаций Киева израсходовали свой срок эксплуатации.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Киеве из-за прорыва трубы провалился асфальт. Фото: Информатор\r\nОтмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. Также кипятком не повредило припаркованные рядом автомобили. Однако на месте прорыва провалилась часть асфальта. Полностью ликвидировать последствия потопа коммунальщики обещают в течение суток.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в Киеве неожиданно забил "фонтан" высотой в 5-этажный дом.\r\nТакже в Киеве горячей водой залило детскую площадку, а автомобиль провалился под землю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n