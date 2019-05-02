В Киеве горячей водой залило детскую площадку, а автомобиль провалился под землю

В четверг, 2 мая, в Киеве по адресу улица Симиренко, 7 прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за аварии детскую площадку затопило кипятком, а машина, которая стояла на парковке во дворе, провалилась под асфальт.\r\nАвария произошла около 6:00, сообщает "Информатор" сообщает с места события.\r\nПо данным коммунальных служб, труба с горячей водой не была в аварийном состоянии. В результате инцидента вся детская площадка оказалась затоплена кипятком, а дворик окутали клубы пара.\r\nХозяйка автомобиля рассказала, что около 7:00 она увидела, как ее машина наполовину провалилась под асфальт. Транспортное средство удалось достать из ямы только к 10:00. На месте происшествия работают коммунальные службы. В домах поблизости временно отсутствует горячая вода.\r\nПрорыв трубы на Борщаговке. Фото: Информатор \r\nКак сообщает КП "Киевтеплоэнерго", аварийные бригады локализовали повреждение в течение 20 минут.\r\nУтечка теплоносителя наружу вызвала размытие грунта и повреждение газона. В зону повреждения попали два автомобиля, припаркованные на газоне. Сейчас автомобили эвакуированы.\r\nИз-за повреждения временно без горячего водоснабжения остается 21 дом, из них: 20 жилых домов и 1 детский сад.\r\nРемонтные работы планируется завершить до утра 3 мая. После чего услуги по горячему водоснабжению будут восстановлены.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=RVrO5WYXGRE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n\r\nНапомним, 2 апреля, на следующий день после затопления центра Киева кипятком, в столице на Печерске образовался "водопад" из-за прорыва трубы.