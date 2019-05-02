В Киеве горячей водой залило детскую площадку, а автомобиль провалился под землю

В четверг, 2 мая, в Киеве по адресу улица Симиренко, 7 прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за аварии детскую площадку затопило кипятком, а машина, которая стояла на парковке во дворе, провалилась под асфальт.

Авария произошла около 6:00, сообщает "Информатор" сообщает с места события.

По данным коммунальных служб, труба с горячей водой не была в аварийном состоянии. В результате инцидента вся детская площадка оказалась затоплена кипятком, а дворик окутали клубы пара.

Хозяйка автомобиля рассказала, что около 7:00 она увидела, как ее машина наполовину провалилась под асфальт. Транспортное средство удалось достать из ямы только к 10:00. На месте происшествия работают коммунальные службы. В домах поблизости временно отсутствует горячая вода.

Прорыв трубы на Борщаговке. Фото: Информатор

Как сообщает КП "Киевтеплоэнерго", аварийные бригады локализовали повреждение в течение 20 минут.

Утечка теплоносителя наружу вызвала размытие грунта и повреждение газона. В зону повреждения попали два автомобиля, припаркованные на газоне. Сейчас автомобили эвакуированы.

Из-за повреждения временно без горячего водоснабжения остается 21 дом, из них: 20 жилых домов и 1 детский сад.

Ремонтные работы планируется завершить до утра 3 мая. После чего услуги по горячему водоснабжению будут восстановлены.

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Напомним, 2 апреля, на следующий день после затопления центра Киева кипятком, в столице на Печерске образовался "водопад" из-за прорыва трубы.