Глава СБУ Баканов за грудень отримав майже 90 тис. гривень

Заробітна плата голови Служби безпеки України Івана Баканова за грудень 2019 року становила 87 399 гривень.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Розмір окладу Баканова не уточнюється.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок і премій.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою і низки інших кримінальних правопорушень голови Служби безпеки України Івана Баканова. Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу про можливі зловживання глави СБУ.

Також стало відомо, що Баканов у новорічні свята відпочивав на елітному гірськолижному курорті у французьких Альпах - Куршевелі.

Крім того, заробітна плата голови Служби безпеки України Івана Баканова за листопад становила 57 646 гривень, в той час, як зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за листопад становила 170 166 гривень. А зарплата Баканова за жовтень становила також 57,6 тис. гривень. У серпні глава СБУ отримав 57 тис. гривень.