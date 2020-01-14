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14 січня 2020, вівторок, 05:30 24 Документ
Силові структури 2020-01-14T08:30:03+02:00
Українські Новини
Глава СБУ Баканов за грудень отримав майже 90 тис. гривень

Глава СБУ Баканов за грудень отримав майже 90 тис. гривень

Анна Рудык
Іван Баканов, СБУ, зарплати чиновників
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua

Заробітна плата голови Служби безпеки України Івана Баканова за грудень 2019 року становила 87 399 гривень.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Розмір окладу Баканова не уточнюється.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок і премій.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою і низки інших кримінальних правопорушень голови Служби безпеки України Івана Баканова. Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу про можливі зловживання глави СБУ.

Також стало відомо, що Баканов у новорічні свята відпочивав на елітному гірськолижному курорті у французьких Альпах - Куршевелі.

Крім того, заробітна плата голови Служби безпеки України Івана Баканова за листопад становила 57 646 гривень, в той час, як зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за листопад становила 170 166 гривень. А зарплата Баканова за жовтень становила також 57,6 тис. гривень. У серпні глава СБУ отримав 57 тис. гривень.

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