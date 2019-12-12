подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 декабря 2019, четверг, 06:15 40 Документ
Судебная власть 2019-12-12T11:28:39+02:00
Українські Новини
Зарплата главы СБУ в два раза меньше, чем у директора НАБУ

Зарплата главы СБУ в два раза меньше, чем у директора НАБУ

Ярина Вацяк
Зарплата, СБУ, Иван Баканов
Иван Баканов. Скриншот трансляции
Иван Баканов. Скриншот трансляции "Рада"

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за ноябрь составила 57 646 гривен, в то время, как зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за ноябрь составила 170 166 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Баканова за октябрь составила также 57,6 тыс. гривен. В августе глава СБУ получил 57 тыс. гривен. Также зарплата Баканова, который за июнь получил 54,5 тыс. гривен, за июль составила 57 646 гривен

Тем временем Президент Владимир Зеленский пообещал уволить главу СБУ Ивана Баканова, если слухи о его связи с Матиосом подтвердятся.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

22 мая Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Больше новостей о: Зарплата СБУ Иван Баканов

Архив
Новости
В Мурманской области горит единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов" 12:09
Монтаж катка под Офисом Президента. Фото: Страна
Под Офисом Президента ночью начали монтировать каток 12:02
ТПП не достигла ни одного пункта, которые определены в Стратегии ее развития до 20 года, - Якубин 11:55
Законопроект 2543 позволит снизить "зеленый" тариф и улучшить инвестиционный климат, - депутат 11:52
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса 11:35
больше новостей
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok