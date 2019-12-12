Зарплата главы СБУ в два раза меньше, чем у директора НАБУ

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за ноябрь составила 57 646 гривен, в то время, как зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за ноябрь составила 170 166 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Баканова за октябрь составила также 57,6 тыс. гривен. В августе глава СБУ получил 57 тыс. гривен. Также зарплата Баканова, который за июнь получил 54,5 тыс. гривен, за июль составила 57 646 гривен.

Тем временем Президент Владимир Зеленский пообещал уволить главу СБУ Ивана Баканова, если слухи о его связи с Матиосом подтвердятся.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

22 мая Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.