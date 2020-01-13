Зеленский подписал закон о введении штрафа за "кнопкодавство"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" №404 (законопроект №2148), который парламент принял 19 декабря.

Закон вводит наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.

Председатель Рады уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее председатель Рады поручит аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Разумков подписал закон о штрафах для "кнопкодавов".

3 сентября Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1027 Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

19 декабря Рада ввела штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента.