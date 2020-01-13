Министр по делам ветеранов рассказала пранкеру "Джокеру" о поддержке подозреваемых в убийстве Шеремета

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда поддерживает подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и не считает их виновными. Об этом Коляда рассказала пранкеру "Джокеру", который обнародовал с ней переписку от имени Оксаны Корчинской в своем Telegram-канале. "Дело убийства Шеремета. Поговорил от имени Корчинской с министром по вопросам ветеранов АТО Оксаной Колядой. Министр, как и Корчинская, вопреки воле президента Зеленского и позиции министра внутренних дел Авакова не согласна с обвинениями, и хочет помогать подозреваемым в убийстве журналиста", - говорится в сообщении. Также она отметила, что министр внутренних дел Арсен Аваков не идет на контакт. Как сообщали Українські Новини, Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь. Также Киевский апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога, не смотря на доводы адвокатов. 30 декабря защита подозреваемой в причастности к убийству Шеремета Дугарь заявила о фальсификации следствием доказательств. Двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте.