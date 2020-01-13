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  • Министр по делам ветеранов рассказала пранкеру "Джокеру" о поддержке подозреваемых в убийстве Шеремета
13 января 2020, понедельник, 15:11 1392
Кабмин 2020-01-13T16:15:02+02:00
Українські Новини
Министр по делам ветеранов рассказала пранкеру "Джокеру" о поддержке подозреваемых в убийстве Шеремета

Министр по делам ветеранов рассказала пранкеру "Джокеру" о поддержке подозреваемых в убийстве Шеремета

Ярина Вацяк
Министерство по делам ветеранов, Убийство Павла Шеремета, Оксана Коляда (Гаврилюк), пранкер Джокер

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда поддерживает подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и не считает их виновными.

Об этом Коляда рассказала пранкеру "Джокеру", который обнародовал с ней переписку от имени Оксаны Корчинской в своем Telegram-канале.

"Дело убийства Шеремета. Поговорил от имени Корчинской с министром по вопросам ветеранов АТО Оксаной Колядой. Министр, как и Корчинская, вопреки воле президента Зеленского и позиции министра внутренних дел Авакова не согласна с обвинениями, и хочет помогать подозреваемым в убийстве журналиста", - говорится в сообщении.

Также она отметила, что министр внутренних дел Арсен Аваков не идет на контакт.

 

Как сообщали Українські Новини, Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

Также Киевский апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве  Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога, не смотря на доводы адвокатов.

30 декабря защита подозреваемой в причастности к убийству Шеремета Дугарь заявила о фальсификации следствием доказательств.

Двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте.

 

Больше новостей о: Министерство по делам ветеранов Убийство Павла Шеремета Оксана Коляда (Гаврилюк) пранкер Джокер

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