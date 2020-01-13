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13 января 2020, понедельник, 12:53 55
Внешняя политика 2020-01-13T13:02:37+02:00
Українські Новини
Украина планирует возобновить участие в сессиях ПАСЕ в 2020

Украина планирует возобновить участие в сессиях ПАСЕ в 2020

Ярина Вацяк
Украино-российские отношения, МИД, Верховная Рада, Слуга народа, ПАСЕ
ПАСЕ. Фото: website-pace.net
ПАСЕ. Фото: website-pace.net

Украинская делегация планирует возобновить участие в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.

Об этом говорится в проекте постановления Верховной Рады №2718 от 11 января, внесенном главой украинской делегации в ПАСЕ, депутатом от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько, передают Українськi Новини.

Проект постановления предусматривает утверждение Радой заявления об участии делегации Рады в работе ПАСЕ в 2020 году.

В заявлении отмечается, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики России, донесение объективной информации о противозаконных действиях РФ на оккупированных территориях Украины.

Участвуя в сессиях ПАСЕ, Украина намерена предпринимать усилия для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена Совета Европы и преодоления ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложной информации о ситуации в Украине.

Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).

Как сообщали Українськi Новини, украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ в связи с возвращением России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

Тогда глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев заявил, что в случае возвращения России в ПАСЕ без всяких условий, Украине в ассамблее делать нечего.

МИД Украины также ответил на решение ПАСЕ по возвращению России.

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