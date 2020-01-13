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13 січня 2020, понеділок, 12:53 6
Зовнішня політика 2020-01-13T13:11:21+02:00
Українські Новини
Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020

Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020

Ярина Вацяк
українсько-російські відносини, Рада, Слуга народу, ПАРЄ
ПАРЄ. Фото: website-pace.net
ПАРЄ. Фото: website-pace.net

Українська делегація планує відновити участь у сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи в 2020 році.

Про це йдеться в проекті постанови Верховної Ради №2718 від 11 січня, внесений главою української делегації в ПАРЄ, депутат від фракції "Слуга народу" Єлизаветою Ясько, передають Українські Новини.

Проект постанови передбачає затвердження Радою заяви про участь делегації Ради в роботі ПАРЄ в 2020 році.

У заяві наголошується, що метою участі делегації України у роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася внаслідок агресивної зовнішньої політики Росії, донесення об'єктивної інформації про протиправні дії РФ на окупованих територіях України.

Беручи участь в сесіях ПАРЄ, Україна має намір докладати зусиль для припинення збройної агресії з боку країни-члена Ради Європи і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні.

Найближча сесія ПАРЄ заплановано на 27-31 січня в Страсбурзі (Франція).

Як повідомляли Українські Новини, українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ у зв'язку з поверненням Росії до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України.

Тоді глава української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв заявив, що у разі повернення Росії в ПАРЄ без всяких умов, Україні в асамблеї робити нічого.

МЗС України відповів на рішення ПАРЄ із повернення Росії.

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