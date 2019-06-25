подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
25 июня 2019, вторник, 09:08 187
Политика мира 2019-06-25T09:08:16+03:00
Українські Новини
МИД Украины ответил на решение ПАСЕ по возвращению России

МИД Украины ответил на решение ПАСЕ по возвращению России

МИД Украины считает, что принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция по РФ "недопустима уступка" России, которая грубо нарушает нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 25 июня.

"Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотрено принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-то конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию", - говорится в заявлении.

"Лишив себя возможности использовать более действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а затем и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации. Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, которую Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и Организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели", - добавили в МИД.

МИД Украины подчеркивает, что последовательно выступало против такого сценария, и эта позиция остается неизменной.

 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выступала за возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что оснований для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) на данный момент нет.

Больше новостей о: ПАСЕ МИД Украины Россия в ПАСЕ

Архив
Новости
Насалик уволил директора шахты, как только тот отказался работать через соседа Кропачева 10:23
ПАСЕ возобновила права России в ассамблее 10:22
На складах ТЭС ДТЭК 1 млн тонн угля 10:04
Соратник Зеленского назвал болтуном несогласного с его мнением кандидата в депутаты 10:00
Британская компания завершает работы по дизайну  Linden Luxury Residences 09:59 Пресс-релиз
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% - НКРЭКУ приняла необходимые постановления 14:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok