МИД Украины ответил на решение ПАСЕ по возвращению России

МИД Украины считает, что принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция по РФ "недопустима уступка" России, которая грубо нарушает нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 25 июня.

"Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотрено принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-то конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию", - говорится в заявлении.

"Лишив себя возможности использовать более действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а затем и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации. Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, которую Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и Организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели", - добавили в МИД.

МИД Украины подчеркивает, что последовательно выступало против такого сценария, и эта позиция остается неизменной.

премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выступала за возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что оснований для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) на данный момент нет.