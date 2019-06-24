Украине в ПАСЕ делать нечего, если Россию восстановят без всяких условий, - Арьев

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев считает, что в случае возвращения России в ПАСЕ без всяких условий, Украине в ассамблее делать нечего.

Об этом Арьев написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Оруэлловская реальность: война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. Это то, что происходит сейчас в ПАСЕ. Фестиваль лицемерия, компромисс с совестью, торговля ценностями... Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать", - говорится в сообщении.

Также он подчеркнул, что большинство выступивших в ПАСЕ поддерживает Украину.

"Сегодня в ПАСЕ это было видно ярко, как никогда. Бой продолжается. И продлится до среды. Особенно после того, как россияне завтра утром зайдут в этот зал: мы будем отрицать их полномочия, как в 2014 и 2015", - добавил глава делегации.

Он подчеркнул, что украинская делегация едина, как всегда.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с РФ в ПАСЕ.

Спикер МИД Екатерина Зеленко заявила, что отмена российского запрета только ослабит ПАСЕ, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выступала с заявлением за возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что оснований для возвращения России в ПАСЕ на данный момент нет.