Доллар и евро замерли: курс валют в обменниках на Старый новый год

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 11 января на 0,23 коп. до 24,1510 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,75 коп. до 23,7783 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,89 коп. до 26,2573 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,32 коп. до 26,8210 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,7783 24,1510 26,2573 26,8210 3,54 3,93 Максимальный 23,9300 24,5000 26,4800 27,1500 3,76 4,20 Минимальный 23,0000 24,0200 25,5500 26,6000 2,50 3,82

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-12 января, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD.

Также НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 января, на уровне 23,9677 UAH/USD.

Тем временем, в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.