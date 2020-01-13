подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 января 2020, понедельник, 10:40 234
Финансы 2020-01-13T10:41:35+02:00
Українські Новини
Доллар и евро замерли: курс валют в обменниках на Старый новый год

Доллар и евро замерли: курс валют в обменниках на Старый новый год

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 11 января на 0,23 коп. до 24,1510 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,75 коп. до 23,7783 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,89 коп. до 26,2573 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,32 коп. до 26,8210 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,7783 24,1510 26,2573 26,8210 3,54 3,93
Максимальный 23,9300 24,5000 26,4800 27,1500 3,76 4,20
Минимальный 23,0000 24,0200 25,5500 26,6000 2,50 3,82

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-12 января, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD. 

Также НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 января, на уровне 23,9677 UAH/USD.

Тем временем, в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Новости
Перевыборы в ОТГ на Черниговщине выиграл "Наш край" 12:55
Украина планирует возобновить участие в сессиях ПАСЕ в 2020 12:53
Офис генпрокурора начал расследовать пытки в исправительной колонии в Харькове 12:49
Работы на месте падения самолета в Иране. Скриншот видео ГосЧс
Украинские спасатели показали работы на месте падения самолета в Иране 12:42
Рейдеры Микитася за счет продажных юристов пытаются вернуть контроль над "Киевметростроем", - СМИ 12:41
больше новостей
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok