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13 января 2020, понедельник, 10:32 116
Финансы 2020-01-13T10:37:52+02:00
Українські Новини
Все расчеты клиентов банков окончательно перевели на формат IBAN

Все расчеты клиентов банков окончательно перевели на формат IBAN

Ярина Вацяк
Банки, НБУ, банковские счета, IBAN
Банковские счета. Фото: pixabay
Банковские счета. Фото: pixabay

В понедельник, 13 января, состоялся окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"С 13 января 2020 клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN", - говорится в нем.

Сокращение количества реквизитов использования этого международного стандарта делает комфортным оформление расчетных документов.

В ноябре прошлого года все банки полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN для удобной идентификации банковских счетов и осуществления расчетов между ними.

Как сообщали Українські Новини,  3 января начинают действовать новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) по стандарту IBAN. С этой даты уплаченные суммы по старым счетам по стандарту IBAN будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.

Тем временем, Нацбанк запретил навязывать работникам зарплатные карточки конкретного банка. Регулятор разослал по банковской системе письмо, в котором потребовал обеспечить выплату зарплат украинцам на счета выбранных ими банков. Выбранных именно людьми, а не работодателями. 

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