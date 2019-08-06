В Украине ввели международный номер банковского счета IBAN: как он работает

С 5 августа 2019 в Украине введен международный номер банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\n"Новые счета клиентам банки будут открывать в соответствии с требованиями стандарта IBAN, в то же время действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета", - говорится в сообщении.\r\nВ НБУ отмечают, с 1 ноября 2019 применения IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в частности при трансграничных переводах.\r\nТо есть все переводы с 1 ноября 2019 будут осуществляться только с использованием IBAN.\r\n"В случае необходимости клиенты банков могут пользоваться памяткой, подготовленной Национальным банком в связи с введением IBAN", - говорится в сообщении.\r\nУказывается, что все платежные карточки, эмитированные банками в счет клиента, остаются в силе, они являются платежным инструментом, который предоставляет клиенту возможность с помощью платежного устройства, в частности инициировать перевод средств с банковского счета.\r\nВведение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.\r\nСчета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в следующей последовательности: код Украины - UA-2 буквы; контрольный разряд - 2 цифры; код банка - 6 цифр; счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).\r\nВ период с 5 августа по 31 октября 2019 клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты "Код банка" и "Счет" в любых вариациях.\r\nВ документах на перевод средств в реквизитах плательщика \/ получателя клиент может заполнять как пару реквизитов (номер счета плательщика \/ получателя и код банка плательщика \/ получателя), так и номер счета плательщика \/ получателя по стандарту IBAN, - говорится в сообщении.\r\nВ случае заполнения номера счета плательщика \/ получателя по стандарту IBAN, в реквизите "Код банка плательщика \/ получателя" указывается ноль.\r\nКак отмечается, банк плательщика обязательно должен принять к исполнению документ на перевод средств с реквизитами, вариации заполнения которых избрал плательщик.\r\nБанк получателя средств обязан зачислить средства на счет получателя: за парой реквизитов ( "Код банка" и "Счет", если счета не присвоен стандарт IBAN или плательщику неизвестно счет получателя по стандарту IBAN) или по стандарту IBAN.\r\nВыбранная плательщиком вариация заполнения реквизитов не может быть основанием для возврата документа на перевод средств без выполнения либо не зачисления средств на счет клиента.\r\nВ Нацбанке отмечают, система электронных платежей НБУ в период с 05 августа по 31 октября 2019 обеспечит проведение межбанковского перевода средств независимо от вариации заполнения реквизитов.\r\nКак сообщали Українські Новини, из России в Украину стали переводить меньше денег.\r\nРанее PayPal запустил возможность денежных переводов для Украины из США.