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13 січня 2020, понеділок, 10:32 14
Фінанси 2020-01-13T21:15:08+02:00
Українські Новини
Всі розрахунки клієнтів банків остаточно перевели на формат IBAN

Всі розрахунки клієнтів банків остаточно перевели на формат IBAN

Ярина Вацяк
Банки, НБУ, Банківські рахунки, IBAN
Банківські рахунки. Фото: pixabay
Банківські рахунки. Фото: pixabay

У понеділок, 13 січня, відбувся остаточний переход всіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"З 13 січня 2020 клієнти банків можуть проводити розрахунки виключно з використанням рахунків у форматі IBAN", - йдеться в ньому.

Скорочення кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортним оформлення розрахункових документів.

У листопаді минулого року всі банки повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номери банківського рахунку IBAN для зручної ідентифікації банківських рахунків і здійснення розрахунків між ними.

Як повідомляли Українські Новини, 3 січня починають діяти нові рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за стандартом IBAN. З цієї дати сплачені суми за старими рахунками за стандартом IBAN будуть повертатися платникам, як нез'ясовані надходження.

Тим часом Нацбанк заборонив нав'язувати працівникам зарплатні картки конкретного банку. Регулятор розіслав банківською системіою лист, в якому вимагав забезпечити виплату зарплат українцям на рахунки обраних ними банків. Вибраних саме людьми, а не роботодавцями.

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