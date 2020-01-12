Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк

Нацбанк запретил навязывать работникам зарплатные карточки конкретного банка. Регулятор разослал по банковской системе письмо, в котором потребовал обеспечить выплату зарплат украинцам на счета выбранных ими банков. Выбранных именно людьми, а не работодателями. Об этом сообщает "Страна".

В НБУ уверены, что это возможно сделать после того, как наша страна перешла на международный стандарт нумерации банковских счетов IBAN.



"С введением в Украине международного номера банковского счета (IBAN) клиент банка (работодатель) имеет возможность формировать реестр на зачисление заработной платы работникам предприятия (организации, учреждения) с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе на счет, который работник открыл в банке по собственному выбору", - говорится в письме Национального банка №57-0007/67106 ("Относительно усовершенствования порядка выплаты заработной платы"), оказавшемся в распоряжении "Страны".



В нем НБУ подчеркнул право каждого работающего гражданина на выбор банка, и обязанность предприятия по уплате банковских комиссий за человека при выплате зарплаты. Он сослался на ст. 24 закона "Об оплате труда".



Как сообщали Українські Новини, с начала года в Украине задолженность по зарплатам выросла на 40%.



Кроме того, бюджетники и пенсионеры смогут получать выплаты на карточку любого банка.





