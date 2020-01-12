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12 января 2020, воскресенье, 20:46 2980
Общество 2020-01-12T20:46:21+02:00
Українські Новини
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк

Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк

Валерия Драгомирова
Нацбанк, Оплата труда, Зарплатное рабство, Зарплатная карта
Нацбанк
Нацбанк

Нацбанк запретил навязывать работникам зарплатные карточки конкретного банка. Регулятор разослал по банковской системе письмо, в котором потребовал обеспечить выплату зарплат украинцам на счета выбранных ими банков. Выбранных именно людьми, а не работодателями. Об этом сообщает "Страна".

В НБУ уверены, что это возможно сделать после того, как наша страна перешла на международный стандарт нумерации банковских счетов IBAN.


"С введением в Украине международного номера банковского счета (IBAN) клиент банка (работодатель) имеет возможность формировать реестр на зачисление заработной платы работникам предприятия (организации, учреждения) с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе на счет, который работник открыл в банке по собственному выбору", - говорится в письме Национального банка №57-0007/67106 ("Относительно усовершенствования порядка выплаты заработной платы"), оказавшемся в распоряжении "Страны".

В нем НБУ подчеркнул право каждого работающего гражданина на выбор банка, и обязанность предприятия по уплате банковских комиссий за человека при выплате зарплаты. Он сослался на ст. 24 закона "Об оплате труда".

Как сообщали Українські Новини, с начала года в Украине задолженность по зарплатам выросла на 40%

Кроме того, бюджетники и пенсионеры смогут получать выплаты на карточку любого банка. 


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