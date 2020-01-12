В Японии на АЭС произошел сбой: есть угроза утечки радиации

В воскресенье, 12 января, на японской АЭС "Иката", что на острове Сикоку, произошел масштабный сбой при подготовке к плановому извлечению отработавших топливных стержней. Об этом пишет "Страна" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Так, работникам не удалось в штатном режиме поднять верхнюю часть устройства, которое фиксирует топливные сборки в реакторе.

Несмотря на остановку работ, утверждает администрация, утечки радиации или опасных повреждений не зафиксировано.

Отмечается, что два энергоблока АЭС находятся в состоянии демонтажа, а третий возобновил работу в октябре 2018 года.



Как сообщали Українські Новини, в Канаде разослали ошибочное предупреждение об аварии на АЭС. Менее чем через час власти Онтарио сообщили, что сообщение было ошибкой.

Ранее на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов.



Также Южно-Украинская АЭС отключила третий энергоблок из-за срабатывания защиты.



Тем временем проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию.