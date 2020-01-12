Государственный цинизм высшей степени: в соцсетях обсуждают выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

После заявления премьер-министра Алексея Гончарука о том, что Кабинет Министров выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране по 200 тыс. гривен помощи, в социальных сетях люди начали активно обсуждать выплату, сравнивая с месячной зарплатой директоров "Урпочты" и "Укроборонпрома".

""Правительство заплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс грн... Как вкладчикам обан.кротившихся банков... Непонятно как цифру "нарисовали"", - написал Алексей Комаха.

"Правительство Украины выплатит семьям погибшим в авиакатастрофе по 200 тысяч. 11 погибших - 2 млн 200 тысяч. Это примерно месячный оклад главы Нафтогаза, Укрпочты и прочего бесполезного госменеджмента страны. Вот в таком сравнении. Это государственный цинизм высшей степени", - пишет "Макс Назаров.

"Человеческая жизнь стоит так дёшево или это инфляция? Премьер Гончарук назвал размер выплат семьям погибших в катастрофе. По 200 тысяч гривен (менее 8000 долларов). Не дотягивает немного до ежемесячной зарплаты в Укроборонпроме в 310 тысяч Мустафы Найема", - задается вопросом Олеся Медведева.

"Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 200 000грн. Наём за ноябрь получил более 310 000. Лещенко-около 588 000", - отметил Прокопенко Алексей.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 8 января, самолет Боинг 737 регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

На борту самолета было 167 пассажиров (из 169 зарегистрированных) и 9 членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Иран признал, что сбил украинский самолет.