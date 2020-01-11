В Киеве возле супермаркета произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве в Деснянском районе, на улице Оноре де Бальзака, произошел конфликт со стрельбой, в результате чего пострадал местный житель. Злоумышленники сбежали с места событий, но позже их нашли и задержали.

Инцидент произошел вечером 11 января возле супермаркета. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Между компанией троих мужчин и их знакомым началась словесная перепалка. Выпивший прохожий решил помочь в решении конфликта, но втянулся в драку. В результате он получил сотрясение мозга и упал, потеряв сознание. Один из трех товарищей достал травматическое оружие и совершил выстрел в воздух. После этого мужчины сбежали.

Пострадавшего мужчину 1989 года рождения госпитализировали с телесными повреждениями. На место происшествия также сразу выехали полицейские и следственно-оперативная группа, которая установила всех участников конфликта. Также была изъята гильза, которую направили на экспертизу, а также пистолет одного из мужчин, калибр которого совпадает с гильзой.

Троих злоумышленников задержали. Это местные жители 1978, 1979 и 1981 годов рождения. Против них открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство). Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Стрельба в Киеве. Фото: Информатор

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Тем временем, под утро 1 января в центре Киева произошла массовая драка, которая закончилась использованием огнестрельного оружия.