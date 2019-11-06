подписаться на рассылку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
06 ноября 2019, среда, 23:31 197
Происшествия 2019-11-06T23:31:06+02:00
Українські Новини
В киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям

В киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям

Стрельба, Долги за коммунальные услуги, стрельба в Киеве

Сегодня, 6 ноября, в одной из многоэтажек Святошинского района Киева житель расстрелял своих соседей, которые пришли к нему разбираться из-за его незаконного подключения к общему электростояку. Видео инцидента было опубликовано в сообществе Типичный Киев в Facebook.

Так, на опубликованном видео можно видеть, что инцидент происходит на лестничной клетке дома по адресу улица Петра Чаадаева, 2а.

Жители дома пришли к своему соседу разбираться по поводу неуплаты за услуги ЖКХ.

Изначально на видео можно наблюдать лишь обсуждение ситуации, но не сильную ссору, несмотря на напряженность атмосферы.

Однако спустя несколько десятков секунд видео неплательщик заходит в свою квартиру, и выходит с оружием. Из квартиры слышны призывы ребенка (скорее всего дочери стрелка) не делать этого, но мужчина выходит и начинает стрелять в стоявшего на лестничной клетке мужчину: в его ногу, а затем выше.

Затем на видео слышны крики и призывы вызвать скорую помощь, и запись обрывается.

По данным жительницы дома Светланы Панюшкиной, пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии и маловероятно, что он выживет.

После выстрела приехало несколько нарядов полиции: стрелявший неплательщик Алексей забаррикадировался в квартире и отказывался выходить. Дом оцепили, правоохранители прочесали здание в поиске оружия, которое еще могло быть у Алексея.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и не рекомендовано к просмотру лицами, не достигшими 18 лет, а также с неустойчивой психикой. 18+

Как сообщали Українські Новини, в Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой.

Ранее в Киеве на трамвайной остановке застрелили человека.

Больше новостей о: Стрельба Долги за коммунальные услуги стрельба в Киеве

Архив
Новости
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
В киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям 23:31
Масштабная утечка химикатов произошла в Великобритании, пострадали десятки людей 23:10
Под Киевом подорвали автомобиль, есть погибшие и тяжело раненые, - СМИ 22:45
ДТП в Киеве возле
В Киеве возле метро "Черниговская" фура протаранила почти десяток автомобилей 22:20
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok