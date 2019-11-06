В киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям

Сегодня, 6 ноября, в одной из многоэтажек Святошинского района Киева житель расстрелял своих соседей, которые пришли к нему разбираться из-за его незаконного подключения к общему электростояку. Видео инцидента было опубликовано в сообществе Типичный Киев в Facebook.

Так, на опубликованном видео можно видеть, что инцидент происходит на лестничной клетке дома по адресу улица Петра Чаадаева, 2а.

Жители дома пришли к своему соседу разбираться по поводу неуплаты за услуги ЖКХ.

Изначально на видео можно наблюдать лишь обсуждение ситуации, но не сильную ссору, несмотря на напряженность атмосферы.

Однако спустя несколько десятков секунд видео неплательщик заходит в свою квартиру, и выходит с оружием. Из квартиры слышны призывы ребенка (скорее всего дочери стрелка) не делать этого, но мужчина выходит и начинает стрелять в стоявшего на лестничной клетке мужчину: в его ногу, а затем выше.

Затем на видео слышны крики и призывы вызвать скорую помощь, и запись обрывается.

По данным жительницы дома Светланы Панюшкиной, пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии и маловероятно, что он выживет.

После выстрела приехало несколько нарядов полиции: стрелявший неплательщик Алексей забаррикадировался в квартире и отказывался выходить. Дом оцепили, правоохранители прочесали здание в поиске оружия, которое еще могло быть у Алексея.

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