В Дарницком районе Киева произошла стрельба, ранен мужчина

В Дарницком районе Киева словесная перепалка между мужчинами закончилась стрельбой. Во время стрельбы был ранен 33-летний мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, сообщается, что о конфликте на улице Боровой в полицию сообщил сосед раненого мужчины. По указанному адресу выехали дополнительные наряды и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

По данным правоохранителей, у дома между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Впоследствии один из мужчин произвел несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле.

В результате конфликта хозяин домовладения получил огнестрельные непроникающие ранение груди. 33-летнего пострадавшего в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление местонахождения и задержание злоумышленника. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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