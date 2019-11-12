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12 ноября 2019, вторник, 17:30 18
Происшествия 2019-11-12T17:43:50+02:00
Українські Новини
В Дарницком районе Киева произошла стрельба, ранен мужчина

В Дарницком районе Киева произошла стрельба, ранен мужчина

Стрельба, Конфликт, стрельба в Киеве
Стрельба в Дарницком районе Киева. Фото: полиция
Стрельба в Дарницком районе Киева. Фото: полиция

В Дарницком районе Киева словесная перепалка между мужчинами закончилась стрельбой. Во время стрельбы был ранен 33-летний мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, сообщается, что о конфликте на улице Боровой в полицию сообщил сосед раненого мужчины. По указанному адресу выехали дополнительные наряды и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

По данным правоохранителей,  у дома между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Впоследствии один из мужчин произвел несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле.

В результате конфликта хозяин домовладения получил огнестрельные непроникающие ранение груди. 33-летнего пострадавшего в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление местонахождения и задержание злоумышленника. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям.

Ранее в Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой.

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