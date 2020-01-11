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  • У Києві біля супермаркету сталася масова бійка зі стріляниною
11 січня 2020, субота, 21:44 48
Події 2020-01-12T22:00:06+02:00
Українські Новини
У Києві біля супермаркету сталася масова бійка зі стріляниною

У Києві біля супермаркету сталася масова бійка зі стріляниною

Надежда Комендантова
Бійка, стрілянина
Стрілянина у Києві. Фото: Інформатор
Стрілянина у Києві. Фото: Інформатор

У Києві в Деснянському районі, на вулиці Оноре де Бальзака, стався конфлікт зі стріляниною, внаслідок чого постраждав місцевий житель. Зловмисники втекли з місця подій, але пізніше їх знайшли і затримали.

Інцидент стався ввечері 11 січня біля супермаркету. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Між компанією трьох чоловіків і їх знайомим почалася словесна перепалка. П'яний перехожий вирішив допомогти у вирішенні конфлікту, але втягнувся в бійку. В результаті він отримав струс мозку і впав, втративши свідомість. Один з трьох товаришів дістав травматичну зброю і зробив постріл у повітря. Після цього чоловіки втекли.

Постраждалого чоловіка 1989 року народження госпіталізували з тілесними ушкодженнями. На місце події одразу виїхали поліцейські та слідчо-оперативна група, яка встановила всіх учасників конфлікту. Також було вилучено гільзу, яку направили на експертизу, а також пістолет одного з чоловіків, калібр якого збігається з гільзою.

Трьох зловмисників затримали. Це місцеві жителі 1978, 1979 та 1981 років народження. Проти них відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство). Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Стрілянина у Києві. Фото: ІнформаторСтрілянина у Києві. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, в київській багатоповерхівці неплатник комуналки відкрив стрілянину сусідам.

Раніше в Києві бійка між п'яними відвідувачами ресторану закінчилася стріляниною. Також в Дарницькому районі Києва сталася стрілянина, поранений чоловік.

Тим часом під ранок 1 січня в центрі Києва сталася масова бійка, яка закінчилася використанням вогнепальної зброї.

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