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28 октября 2019, понедельник, 18:15 108
Происшествия 2019-10-28T18:17:09+02:00
Українські Новини
В Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой

В Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой

Стрельба, Драка, стрельба в Киеве

В субботу, 26 октября, в Киеве вечером возле ресторана Mister Cat на Оболонском проспекте, 26, произошел массовый конфликт с дракой и выстрелами. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, сообщается, что начало конфликта произошло еще в самом ресторане, а позже участники потасовки вышли на улицу.

На видео можно наблюдать, что участников драки было около 10, и некоторые из них воспользовались оружием, совершив выстрелы.

Остановить драку пытались охранники частной охранной фирмы, а затем на место инцидента прибыли правоохранители. Участников драки задержали в ресторане, они были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на трамвайной остановке застрелили человека.

Также драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве.

Ранее кавказец подстрелил девушку-бармена в ресторане на Троещине в Киеве.

Кроме того, в Киеве кавказцы обстреливали плавучий ресторан на Днепре. 

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