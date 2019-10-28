В Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой

В субботу, 26 октября, в Киеве вечером возле ресторана Mister Cat на Оболонском проспекте, 26, произошел массовый конфликт с дракой и выстрелами. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook. Так, сообщается, что начало конфликта произошло еще в самом ресторане, а позже участники потасовки вышли на улицу. На видео можно наблюдать, что участников драки было около 10, и некоторые из них воспользовались оружием, совершив выстрелы. Остановить драку пытались охранники частной охранной фирмы, а затем на место инцидента прибыли правоохранители. Участников драки задержали в ресторане, они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как сообщали Українські Новини, в Киеве на трамвайной остановке застрелили человека. Также драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве. Ранее кавказец подстрелил девушку-бармена в ресторане на Троещине в Киеве. Кроме того, в Киеве кавказцы обстреливали плавучий ресторан на Днепре.