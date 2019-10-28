В Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой

В субботу, 26 октября, в Киеве вечером возле ресторана Mister Cat на Оболонском проспекте, 26, произошел массовый конфликт с дракой и выстрелами. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, сообщается, что начало конфликта произошло еще в самом ресторане, а позже участники потасовки вышли на улицу.

На видео можно наблюдать, что участников драки было около 10, и некоторые из них воспользовались оружием, совершив выстрелы.

Остановить драку пытались охранники частной охранной фирмы, а затем на место инцидента прибыли правоохранители. Участников драки задержали в ресторане, они были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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