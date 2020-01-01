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01 января 2020, среда, 12:46 718
Происшествия 2020-01-01T13:15:02+02:00
Українські Новини
В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой

В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой

Ольга Фандорина
Массовая драка, Новогодние праздники

Под утро 1 января в центре Киева произошла массовая драка, которая закончилась использованием огнестрельного оружия. Об этом сообщает "Главком".

Инцидент произошел около 4:30 утра в центре, на улице Большой Васильковской, 145/1.

В результате двоих человек доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Еще трое получили травмы грудной клетки, лица и головы, их также доставили в больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Как сообщали Українські Новини, в киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям.

Ранее в Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой. Также в Дарницком районе Киева произошла стрельба, ранен мужчина.

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