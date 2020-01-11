На выходных рубль в киевских обменниках подешевел

В субботу, 11 января, средний курс покупки наличного рубля в обменниках киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 10 января, вырос на 1 копейку до 3,46 за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля понизился на 4 копейки до 3,96 за 10 рублей.

Курс рубля на 11 января в обменных пунктах Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,46 3,96 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,30 3,86

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-12 января, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD.

Также в субботу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 января на 19,64 коп. до 24,1742 UAH/USD, курс покупки – понизился на 17,09 коп. до 23,7572 UAH/USD.