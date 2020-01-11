Долар і євро впали в обмінниках: курс валют в суботу

В суботу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 січня на 19,64 коп. до 24,1742 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,09 коп. до 23,7572 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 16,33 коп. до 26,2448 UAH/EUR, курс продажу знизився на 20,24 коп. до 26,8282 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,7572 24,1742 26,2448 26,8282 3,43 3,98 Максимальний 23,9200 24,5000 26,4700 27,1500 3,77 5,00 Мінімальний 23,1070 24,0500 25,7500 26,6000 2,30 3,84

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 січня, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-12 січня, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD.