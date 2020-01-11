підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
11 січня 2020, субота, 10:45 5
Фінанси 2020-01-11T11:30:10+02:00
Українські Новини
Долар і євро впали в обмінниках: курс валют в суботу

Долар і євро впали в обмінниках: курс валют в суботу

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро

В суботу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 січня на 19,64 коп. до 24,1742 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,09 коп. до 23,7572 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 16,33 коп. до 26,2448 UAH/EUR, курс продажу знизився на 20,24 коп. до 26,8282 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,7572 24,1742 26,2448 26,8282 3,43 3,98
Максимальний 23,9200 24,5000 26,4700 27,1500 3,77 5,00
Мінімальний 23,1070 24,0500 25,7500 26,6000 2,30 3,84

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 січня, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-12 січня, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

Новини
Під Києвом поліцейське авто на смерть збило чоловіка 11:25
Долар і євро впали в обмінниках: курс валют в суботу 10:45
Президент Ірану пообіцяв притягнути до відповідальності винних у знищенні українського Boeing 09:47
Покарання винних, компенсації і вибачення: Зеленський висунув вимоги до Ірану 09:17
На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: три бійця ЗСУ поранені 08:44
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
На виконання ініційованого Зеленським меморандуму ВР може скасувати "маржу Холодова", - ЗМІ 10:43
У 2019 році великий бізнес збільшив відрахування до бюджету на 12%, - ДПС 13:39
Вакарчук проводить новорічні канікули на пляжах Таїланду, з'явилися фото і відео 13:33
більше новин
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази 12:10
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати докази про причини катастрофи Boeing-737 в Ірані 09:52
Справа про вбивство Шеремета: арешт Антоненка суд залишив в силі, попри аргументи адвокатів 17:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok