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10 января 2020, пятница, 06:00 145
Экономика 2020-01-10T06:30:02+02:00
Українські Новини
НБУ снова обвалил гривну: официальный курс валют на 10 января

НБУ снова обвалил гривну: официальный курс валют на 10 января

Анна Рудык
Курс валют, Курс гривны, курс доллара
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 января, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 января, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,4608
1 доллар США 24,1190
1 швейцарский франк 24,8074
10 иен 2,2046
10 российских рублей 3,9348
1 евро 26,7998

Как сообщали Українські Новини, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 2019 году повысились на 4,8% (за декабрь – не изменились), на одежду и обувь - понизились на 2,3% (за декабрь снизились на 3,4%), на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 1,9% (за декабрь снизились на 2,3%)

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

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