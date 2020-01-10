НБУ снова обвалил гривну: официальный курс валют на 10 января

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 января, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 января, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,4608 1 доллар США 24,1190 1 швейцарский франк 24,8074 10 иен 2,2046 10 российских рублей 3,9348 1 евро 26,7998

Как сообщали Українські Новини, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 2019 году повысились на 4,8% (за декабрь – не изменились), на одежду и обувь - понизились на 2,3% (за декабрь снизились на 3,4%), на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 1,9% (за декабрь снизились на 2,3%)

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.