Украина инициирует создание международной коалиции по расследованию авиакатастрофы в Иране

Украина инициирует создание международной коалиции по расследованию причин крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране (Иран) 8 января.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы сейчас хотим установить истину. И для этого мы, например, хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием", - сказал министр.

Также он отметил, что в 19:30 в пятницу будет разговаривать в режиме конференции с министрами иностранных дел стран, заинтересованных в расследовании.

Он выразил надежду, что министры договорятся, чтобы создать международный механизм, в рамках которого каждая страна будет представлена в расследовании, включая представителей компании Boeing, производителей самолета, а также французские компании, производителей двигателей.

Как сообщали Українські Новини, Украина получила от Ирана доступ к "черным ящикам" потерпевшего крушение самолета МАУ.

Кроме того, Украина получила от посольства США важные данные о крушении 8 января самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране и передаст их на обработку специалистам.

В авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране погибли все 167 пассажиров и 9 членов