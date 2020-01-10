підписатися на розсилку
23.85 24.35
25.75 26.8
˟
10 січня 2020, пʼятниця, 18:38 7
Зовнішня політика 2020-01-10T18:54:59+02:00
Українські Новини
Україна ініціює створення міжнародної коаліції з розслідування авіакатастрофи в Ірані

Україна ініціює створення міжнародної коаліції з розслідування авіакатастрофи в Ірані

Ярина Вацяк
МАУ, Іран, МЗС України, авіакатастрофа, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Україна ініціює створення міжнародної коаліції з розслідування причин аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані (Іран) 8 січня.

Про це повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми зараз хочемо встановити істину. І для цього ми, наприклад, хочемо створити міжнародну коаліцію, яка буде займатися розслідуванням", - сказав міністр.

Також він зазначив, що в 19:30 в п'ятницю буде розмовляти в режимі конференції з міністрами закордонних справ країн, зацікавлених у розслідуванні.

Він висловив надію, що міністри домовляться, щоб створити міжнародний механізм, в рамках якого кожна країна буде представлена в розслідуванні, включаючи представників компанії Boeing, виробника літака, а також французькі компанії, виробників двигунів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна отримала від Ірану доступ до "чорних скриньок" літака МАУ, який зазанав аварії.

Крім того, Україна отримала від посольства США важливі дані про аварію 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані і передасть їх на обробку фахівцям.

В авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані загинули всі 167 пасажирів і 9 членів.

Більше новин про: МАУ Іран МЗС України авіакатастрофа Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані

Новини
Колишній бойовик. Скріншот відео Держприкордонслужба
Прикордонники затримали екс-бойовика, який охороняв місце катастрофи літака Malaysia Airlines 19:03
Україна ініціює створення міжнародної коаліції з розслідування авіакатастрофи в Ірані 18:38
Крах літака МАУ в Ірані. Фото:@isna_farsi
Аварія літака МАУ: Україна отримала доступ до "чорних скриньок" 18:27
Грузія готова надати Україні необхідну допомогу у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані 18:24
В Україні після перевірок закрили майже 400 заправок, - Гончарук 18:16
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ 10:28
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер 06:00
На виконання ініційованого Зеленським меморандуму ВР може скасувати "маржу Холодова", - ЗМІ 10:43
більше новин
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази 12:10
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати докази про причини катастрофи Boeing-737 в Ірані 09:52
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok