Україна ініціює створення міжнародної коаліції з розслідування авіакатастрофи в Ірані

Україна ініціює створення міжнародної коаліції з розслідування причин аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані (Іран) 8 січня.

Про це повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми зараз хочемо встановити істину. І для цього ми, наприклад, хочемо створити міжнародну коаліцію, яка буде займатися розслідуванням", - сказав міністр.

Також він зазначив, що в 19:30 в п'ятницю буде розмовляти в режимі конференції з міністрами закордонних справ країн, зацікавлених у розслідуванні.

Він висловив надію, що міністри домовляться, щоб створити міжнародний механізм, в рамках якого кожна країна буде представлена в розслідуванні, включаючи представників компанії Boeing, виробника літака, а також французькі компанії, виробників двигунів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна отримала від Ірану доступ до "чорних скриньок" літака МАУ, який зазанав аварії.

Крім того, Україна отримала від посольства США важливі дані про аварію 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані і передасть їх на обробку фахівцям.

В авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані загинули всі 167 пасажирів і 9 членів.