ГПУ засекретила информацию по делу против Федины и Зверобой

Офис Генерального прокурора засекретил информацию по делу против депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") и волонтера Маруси Зверобой о возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответе Офиса Генпрокуратуры на запрос Українськеих Новин. Согласно ответу, информация по делу касается правоотношений, которые вытекают с уголовного и уголовного процессуального законодательства и не может быть предоставлена СМИ. Также Офис Генпрокурора сообщил, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия. Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура вернула ГБР сообщение о подозрении депутату Рады Федине ("Евросолидарность") и волонтеру Зверобой по факту возможных угроз Зеленскому для устранения недостатков. 26 октября 2019 года Федина, находясь во Львове, осуществила онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражала угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью. Предварительная квалификация - ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) Уголовного кодекса. 1 ноября Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний Федины в адрес Зеленского.