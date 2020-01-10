ГПУ засекретила информацию по делу против Федины и Зверобой

Офис Генерального прокурора засекретил информацию по делу против депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") и волонтера Маруси Зверобой о возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе Офиса Генпрокуратуры на запрос Українськеих Новин.

Согласно ответу, информация по делу касается правоотношений, которые вытекают с уголовного и уголовного процессуального законодательства и не может быть предоставлена СМИ.

Также Офис Генпрокурора сообщил, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура вернула ГБР сообщение о подозрении депутату Рады Федине ("Евросолидарность") и волонтеру Зверобой по факту возможных угроз Зеленскому для устранения недостатков.

26 октября 2019 года Федина, находясь во Львове, осуществила онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражала угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

Предварительная квалификация - ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) Уголовного кодекса.

1 ноября Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний Федины в адрес Зеленского.