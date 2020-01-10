ГПУ засекретила інформацію у справі проти Федини і Звіробій

Офіс Генерального прокурора засекретив інформацію по справі проти депутата Верховної Ради Софії Федини ("Європейська солідарність") та волонтера Марусі Звіробій про можливі погрози на адресу Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді Офісу Генпрокуратури на запит Українськеих Новин.

Згідно з відповіддю, інформація у справі стосується правовідносин, які випливають з кримінального та кримінального процесуального законодавства і не може бути надана ЗМІ.

Також Офіс Генпрокурора повідомив, що інформація у справі становить таємницю досудового слідства.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура повернула ДБР повідомлення про підозру депутату Ради Федині ("Євросолідарність") і волонтеру Звіробій за фактом можливих погроз Зеленському для усунення недоліків.

26 жовтня 2019 року Федина, перебуваючи у Львові, здійснила онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювала погрози вбивством, адресовані Зеленському, пов'язані з його державною діяльністю.

Попередня кваліфікація - 1 ч. ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) Кримінального кодексу.

1 листопада Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини на адресу Зеленського.