Генпрокуратура вернула ГБР сообщение о подозрении Федине и Зверобой по факту возможных угроз Зеленскому

Генеральная прокуратура вернула Государственному бюро расследований сообщение о подозрении депутату Верховной Рады Софие Федине ("Европейская солидарность") и волонтеру Марусе Зверобой в уголовном производстве по факту возможных угроз в адрес Президента Владимира Зеленского для устранения недостатков

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Генеральная прокуратура Украины вернула к ГБР проект сообщение о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий", - сказано в нем.

Так, по результатам обработки указанного процессуального документа был выявлен ряд противоречий и нарушений требований Конституции, Уголовно-процессуального кодекса, законов "О статусе народного депутата Украины", "О Регламенте Верховной Рады Украины".

Однако, отмечается, что с 29 ноября и до сих пор недостатки следователями ГБР не устранены и повторное подозрение в Генпрокуратуру для согласования не поступало.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому.



26 декабря ГБР несколько часов допрашивало Зверобой. После чего Зверобой подала заявление на Трубу.