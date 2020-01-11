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11 січня 2020, субота, 05:30 10
Фінанси 2020-01-11T05:30:03+02:00
Українські Новини
Після різкого падіння, гривня знову перейшла до зростання: курс НБУ на вихідні

Після різкого падіння, гривня знову перейшла до зростання: курс НБУ на вихідні

Ярина Вацяк
Курс валют, курс гривні, курс долара, курс євро, Курс НБУ

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-12 січня, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 січня, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,3258
1 долар США 23,9677
1 швейцарський франк 24,5596
10 ієн 2,1855
10 російських рублів 3,9076
1 євро 26,5874

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився до 24,3745 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 12,33 коп. до 23,8884 UAH/USD.

Тим часом, рівень облікової ставки в Україні можуть знизити до 8% вже в 2020 році незважаючи на те, що до цього такий крок очікували не раніше 2021 року.

Крім того, Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 3,7% в 2020 році. При цьому на 2021 і 2022 роки прогнозується зростання економіки на рівні 4,2%.

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