Після різкого падіння, гривня знову перейшла до зростання: курс НБУ на вихідні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-12 січня, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 січня, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,3258 1 долар США 23,9677 1 швейцарський франк 24,5596 10 ієн 2,1855 10 російських рублів 3,9076 1 євро 26,5874

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився до 24,3745 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 12,33 коп. до 23,8884 UAH/USD.

Тим часом, рівень облікової ставки в Україні можуть знизити до 8% вже в 2020 році незважаючи на те, що до цього такий крок очікували не раніше 2021 року.

Крім того, Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 3,7% в 2020 році. При цьому на 2021 і 2022 роки прогнозується зростання економіки на рівні 4,2%.