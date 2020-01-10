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10 января 2020, пятница, 10:51 932
Экономика 2020-01-10T11:30:01+02:00
Українські Новини
Учетную ставку в Украине могут снизить до 8% уже в 2020 году

Учетную ставку в Украине могут снизить до 8% уже в 2020 году

Ольга Фандорина
Учетная ставка, НБУ, Инфляция
Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua
Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua

Уровень учетной ставки в Украине могут снизить до 8% уже в 2020 году несмотря на то, что до этого такой шаг ожидали не ранее 2021 года. Об этом сообщил Глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью проекту "KRYM — критическое мышление".

"У нас есть все предпосылки для того, чтобы понижать учетную ставку более быстрыми темпами... учетную ставку в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось 27 декабря 2019 года, а опубликовано оно было 8 января 2020 года — ред.)", — сообщил Смелый.

Он отметил, что Нацбанк планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021 года, однако пока макроэкономические предпосылки дают основания для более радикального снижения ключевой процентной ставки.

В частности, ускорить снижение учетной ставки должна низкая инфляция, которая по итогам 2019 года сократилась до 6-летнего минимума в 4,1%.

Как сообщали Українські Новини, сейчас учетная ставка в Украине составляет 13,5%. Следующее заседание монетарного комитета Нацбанка, на котором должны принять решение по учетной ставке, ожидается в конце января 2020 года.

Также и инфляция в Украине замедлилась: цены на продукты, топливо и услуги растут медленнее.

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