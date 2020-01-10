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10 января 2020, пятница, 15:54 135
Верховная Рада и партии 2020-01-10T16:01:30+02:00
Українські Новини
​​Фото дня: Вакарчук на диком пляже в Таиланде отдыхает от рабочих будней

​​Фото дня: Вакарчук на диком пляже в Таиланде отдыхает от рабочих будней

Ярина Вацяк
Фото дня, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Таиланд, Святослав Вакарчук

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук отдыхает на диком пляже в Таиланде, в то время, как вся Украина следит за трагедией с самолетом МАУ в Иране.

Фото с отдыха депутата обнародовал бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

"Рассматривает, как там у него обстоят дела, пока рядом никого", - подписал он фото.

Также Портнов иронично отметил под одним из фото, что Вакарчук  "здесь обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке".

Святослав Вакарчук в Таиланде. Фото: PortnovUAСвятослав Вакарчук в Таиланде. Фото: PortnovUA

Как говорится в Telegram-канале "Политика Страны", на недавнем ночном совещании с участием президента по крушению Боинга отсутствовал глава СБУ Баканов (он был в Куршевеле), а также глава Офиса президента Богдан (он тоже был в Альпах, а потом махнул на китайский остров Хайнань).

Как сообщали Українські Новини, после того, как СМИ обнародовали фото Зеленского в Омане, Офис Президента сообщил, что президент прибыл в Оман, где у него в ближайшее время запланированы встречи на высшем уровне.

В четверг, 8 января, после того, как самолет Боинг 737 украинской авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни, Зеленский вернулся в Киев.

 

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