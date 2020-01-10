Родственников погибших в авиакатастрофе в Иране допросили и отобрали образцы ДНК

Следователями Национальной полиции и Офиса генпрокурора был проведен отбор образцов ДНК у родственников жертв крушения Boeing 737. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Так, сообщается, что был проведен ряд следственных действий. "По состоянию на 9 января 2020 года следователями ГСУ НП вместе с прокурорами Офиса Генерального прокурора был проведен ряд следственных действий, в частности, отобраны образцы ДНК у родственников жертв авиакатастрофы", - говорится в сообщении. Также отмечается, что следователи провели допрос родственников погибших в результате крушения авиалайнера Boeing 737. Офис Генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установлению обстоятельств авиакатастрофы. Как сообщали Українські Новини, Офис президента просит партнеров Украины предоставить доказательства по делу авиакатастрофы в Иране, если у них такие есть. А премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета. Также Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета.