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09 января 2020, четверг, 23:58 60
Президент 2020-01-09T23:58:41+02:00
Українські Новини
Украина просит помощи в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ

Украина просит помощи в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ

Ольга Фандорина
Расследование, Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, Крушение самолета МАУ в Паранде, Международная помощь
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Офис президента просит партнеров Украины предоставить доказательства по делу авиакатастрофы в Иране, если у них такие есть. Об этом сообщила пресс-служба ОП в Facebook

"Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена ​​истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть улики, которые помогут расследованию, просим предоставить их", - говорится в сообщении.

В Офисе рассказали, что сейчас идет работа специальной комиссии по расследованию катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Иране.

По этому поводу в четверг президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами ряда стран, в том числе с премьер-министрами Канады и Швеции.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета.

Трамп исключил неисправность самолета МАУ из версий крушения.

Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой.

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